Обманчивое затишье: Украинская армия двое суток подряд воздерживается от обстрелов территории республик Донбасса

Обманчивое затишье на передовой. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Вооруженные формирования Украины не обстреливали территорию ДНР и ЛНР в субботу и воскресенье. Об этом сообщили в управлениях Народной милиции республик Донбасса.

- За прошедшие двое суток нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, – сказано в сообщениях оборонных ведомств.

В то же время отмечается, что ВСУ продолжают стягивать тяжелое вооружение вблизи линии разграничения. Ко всему прочему киевские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов.

Один из них Народная милиция ЛНР перехватила в районе Славяносербска. А 10 декабря в Донецке с беспилотника был сброшен боеприпас на остановку общественного транспорта. Он взорвался, когда двое саперов пытались обезвредить «бомбу». Военнослужащие ДНР погибли.

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