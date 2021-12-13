Защитники ЛНР перехватили беспилотник ВСУ, который летел в Славяносербск для совершения теракта

Украинские военные активно применяют беспилотники для терактов. Фото: МОУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, направлявшийся в район Славяносербска для совершения теракта. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

- В районе поселка Славяносербск боевики 79-й бригады ВСУ применили летательный аппарат типа Mavic-2, кустарно переделанный под ударный и оснащенный устройством для сброса взрывного устройства, - сказал он.

Беспилотник был обнаружен, перехвачен и принудительно посажен расчетом станции подавления «Тритон М1». Взрывное устройство БПЛА было уничтожено. С данными, изъятыми с накопителя беспилотника, работают специалисты.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что беспилотник ВСУ двигался в сторону Славяносербска, предположительно, для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Филипоненко напомнил, что ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удары по насосной станции и электроподстанции в районе Славяносербска.

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