Центр Донецка останется без освещения на день

Также электричество отключат в Пролетарском и Петровском районах Фото: Алексей ФОКИН

13 декабря жители центрального Ворошиловского района Донецка останутся без света. Электроэнергию временно отключат из-за плановых ремонтных работ в сети. Об этом сообщила заранее администрация города.

— В связи с проведением плановых ремонтных работ ТЕ «Донецкие городские электрические сети» 13 декабря без электроэнергии останутся абоненты некоторых районов города согласно нижеприведённому графику. Ворошиловский район: с 10:00 до 15:00: ул. Горького, 34-54, 27-45; ул. Постышева, 27, — говорится в сообщении.

Также электроэнергию отключат еще в двух районах столицы Республики. С 09:00 до 15:00 также не будет света у пользователей по улицам Литке, 34-38, 38-а, 38-б и Большая Магистральная, 34-40 в Пролетарском районе. А с 09:00 до 16:00 – в Петровском, по улицам Крамарчука, 10, 12, 14, 16 и Путь Социализма, 4,6.

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