В ДНР объявили штормовое предупреждение на 13 декабря

На 13 декабря прогнозируется сильный ветер и густой туман на улице Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР объявило в Республике штормовое предупреждение на 13 декабря. Прогнозируется сильный ветер 15 – 20 метров в секунду, а также отмечается густой туман на улице. Уровень опасности в этот день будет «желтый».

— Штормовое предупреждение от МЧС ДНР. Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря 2021 года в Донецкой Народной Республике сохранится туман, видимость 100-500 метров, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Температурный фон не будет сильно отличаться от предыдущего дня. В ночь с 12 на 13 декабря столбик термометра будет колебаться от -1 до +1 градуса по Цельсию, а днем – от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что «желтый» уровень опасности характеризует потенциально опасную погоду на указанной территории. Она создает неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса Республики.

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