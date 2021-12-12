Главные автомагистрали Донецка перевели на LED-освещение

LED лампы позволят улучшить видимость на дорогах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Администрация Донецка постепенно модернизирует уличное освещение на главных магистралях. Натриевые лампы заменят на светодиодные. На данный момент речь идет об установки 430 новых ламп.

— Приступили к модернизации уличного освещения по одним из наиболее загруженных магистралей города Донецка. Заменяем устаревшие натриевые лампы на современные светодиодные, — рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

В ближайшие дни планируется перевести на LED освещение улицу Кирова. Здесь заменят порядка 170 ламп. На Ленинском проспекте установят около 110 штук, на бульваре Шевченко – свыше 100 и на проспект Мира – порядка 50.

— Это позволит улучшить видимость на дорогах и сэкономить расход электроэнергии более чем на 50%, – уверен градоначальник. – Светодиодные светильники имеют высокую светопередачу и обеспечивают отличную видимость дорожного полотна как в ясную погоду, так и в туман, что повышает безопасность водителей и пешеходов.

Отметим, что ранее современные светильники появились по улице 50-й Гвардейской Дивизии в Калининском районе. С начала ноября заменено, таким образом, более 80 ламп уличного освещения.

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