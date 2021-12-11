Больше 300 человек проследовали через гуманитарный коридор под Донецком 10 декабря

Больше 300 человек проследовали 10 декабря через гуманитарный коридор под Донецком Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Больше 300 человек прошли через контрольно-пропускной пункт (КПП) под Донецком в поселке Еленовка 10 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Донецкую Народную Республику прибыли 207 человек и 37 автомобилей. На украинскую сторону проследовали 97 человек на 25 транспортных средствах. Двое пассажиров обращались за помощью, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Напомним, что гуманитарный коридор расположен на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» под Донецком. На сегодня это единственный путь между ДНР и подконтрольным Киеву Донбассом. Движение там организовано по понедельникам и пятницам. Работа других КПП приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса.

По-прежнему, для выезда из Донецкой Народной Республики требуется украинская прописка, а для въезда нужно получить разрешение Межведомственного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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