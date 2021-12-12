В Горловке благоустраивают бульвар Димитрова

Так выглядит бульвар в Горловке в темное время суток. Фото: Администрация Горловки

В Горловке продолжаются ремонтные работы на бульваре Димитрова. Накануне празднования Нового года 2022 центр города заиграл новыми красками. Специалисты уже выполнили работы по установке уличного светодиодного освещения. Теперь они работают над укладкой бордюрного камня и плитки. Об этом сообщили в администрации города.

— В Горловке, несмотря на сложную обстановку, проводится огромная работа по облагораживанию парков, скверов и мест для отдыха горожан, санитарной обрезке и удалению аварийных деревьев, высадке цветов на городских клумбах, — отметили в администрации. — Уважаемые горловчане! Наш родной и любимый город с каждым годом преображается, благодаря усилиям людей, которые делают наш город краше, уютнее и красивее. Уважайте их труд и цените!

Благоустройство бульвара Димитрова продолжается уже ни один месяц. Специалисты заканчивают обустройство одного участка и постепенно переходят на следующие. На его территории делают широкие пешеходные зоны, места для отдыха и устанавливают различные инсталляции.

В Горловке много исторических мест, которые связаны с революционными событиями и Великой Отечественной войны. Бульвар Димитрова – одно из мест с большим количеством памятников и монументов, которые посвящены важным историческим событиям.

Читайте также

Главные автомагистрали Донецка перевели на LED-освещение

Порядка 430 светодиодных ламп установят вместо натриевых (подробнее)