ВСУ помешали работе беспилотников ОБСЕ на линии соприкосновения в ЛНР

Наблюдатели из ОБСЕ вели разведку в районе населенного пункта Счастье Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины в Донбассе помешали работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в ЛНР. Боевики применили средства радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» пока те вели разведку в районе Счастья.

— В районе населенного пункта Счастье мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВСУ) с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в указанном районе военной техники, — говорится в сообщении.

Факт вмешательства боевиков Украины в работу международных наблюдателей подтверждается также данными из отчета Специальной мониторинговой миссии за 11 декабря.

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