Украинские боевики воздержались от обстрелов ДНР в прошедшие сутки

Нарушений комплекса допмер по контролю за перемирием не зафиксировано. Фото: пресс-центр штаба ООС

Вооруженные формирования Украины в Донбассе в последние сутки воздержались от нарушения режима прекращения огня. Обстрелов на линии соприкосновения в ДНР зафиксировано не было. Об этом говорят данные Управления Народной милиции Республики и Совместного центра.

— За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Отметив, что в зоне разграничения с ЛНР украинские войска также в прошедшие сутки придерживались условий перемирия.

Напомним, что ранее Народная милиция ДНР обезвредила украинский беспилотник, с помощью которого ВСУ готовились нанести удар по Донецку. 10 декабря противник предпринял попытку сбросить боеприпас с БпЛА в районе остановки в поселке шахты «Трудовская». При обезвреживании взрывчатки погиб военнослужащий оборонительного ведомства Республики, еще один получил осколочные ранения, но в последствии и он скончался.

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