В Донецке посадили беспилотник ВСУ, с помощью которого противник планировал нанести удар по больнице на Октябрьском

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Бойцы Народной милиции ДНР обезвредили беспилотник, с помощью которого ВСУ готовили удары по инфраструктуре Донецка. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Вчера подразделения РЭБ и ПВО Народной милиции предотвратили еще один террористический акт, готовившийся противником в отношении жителей Донбасса, - рассказал Эдуард Басурин.

Народная милиция с помощью станции радиоэлектронного подавления в районе Октябрьского посадила беспилотник «Валькирия».

Предполагается, что с помощью этого БПЛА военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады вели разведку и собирали данные для ведения огня. Расшифровкой информации с биспилотника установлено, что очередным объектом для нанесения удара, вероятнее всего, была горбольница № 21, расположенная недалеко от места принудительной посадки беспилотника противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина решила реформировать СЦКК вместо того, чтобы выполнять Минские договоренности

Киев упорно уходит от вопроса создания координационного механизма для реагирования на нарушения условий перемирия (подробнее)