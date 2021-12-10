Украина решила реформировать СЦКК вместо того, чтобы выполнять Минские договоренности

Киев отказывается от верификации нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Украина так и не учла принципиальной позиции республик Донбасса по координационному механизму. Вместо этого предложила реформировать состав участников Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР по итогам внеочередного заседания Контактной группы.

В МИДе заявили, что вместо проработки механизма взаимодействия сторон на уровне СЦКК официальный Киев предложил включить в этот процесс «неких уполномоченных представителей Франции и Германии». Помимо этого, было выдвинуто условие - сделать это до двенадцати часов ночи сегодняшнего дня.

- На все наши вопросы о том, каким образом украинские делегаты представляют себе процесс оперативного предотвращения перестрелок в условиях такой длинной цепочки задействованных лиц и как вообще реализовать это предложение в такой короткий промежуток времени, мы не получили ни одного конкретного ответа, - отметили в ведомстве.

Сообщается также, что по итогам переговоров украинская сторона оказалась не готова опровергнуть заявления командования ВСУ о возможности вести огонь в Донбассе без согласования с Киевом. Зато в который раз задекларировала свою «приверженность к бессрочному перемирию».

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