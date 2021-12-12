Офицера ВСУ в Донбассе поймали на взятке за представление боевиков к наградам

Офицер штаба одной из бригад ВСУ в Донбассе поймался на взяточничестве. Фото: пресс-центр штаба ООС

Офицер штаба одной из бригад ВСУ в Донбассе поймался на взяточничестве. Он требовал с боевиков деньги за представление их к ведомственным и государственным наградам. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— По нашим данным, Конощук за денежное вознаграждение включал солдат и сержантов в списки награждаемых в честь празднования 12 декабря дня сухопутных войск. За присвоение государственной награды он требовал 10 тысяч гривен (около 27 тыс. руб. по текущему курсу Госбанка ЛНР ), за ведомственную - 5 тысяч гривен (около 13,5 тыс. руб.), — рассказал Филипоненко.

По данному факту «группа обделенных наградами боевиков» готовит коллективное обращение в прокуратуру.

Отметим, что это уже не первый подобный случай на передовой. Ранее такую аферу пытался провести командир 79-й бригады ВСУ в Донбассе Луценка. Об инциденте стало известно снова из-за коллективной жалобы боевиков.

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