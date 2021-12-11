В подконтрольном Киеву Донбассе солдат ВСУ пытался наложить на себя руки из-за издевательств сослуживцев

Солдат ВСУ пытался наложить на себя руки из-за издевательств сослуживцев. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащий вооруженных формирований Украины пытался совершить суицид из-за постоянных издевательств со стороны сослуживцев и бездействия командиров. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В 57-ю бригаду прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север» для проведения разбирательства по факту ранения 9 декабря боевика на позициях в районе населенного пункта Причепиловка. Во время предварительного разбирательства установлено, что боевик пытался совершить суицид из-за постоянных издевательств со стороны сослуживцев и бездействия командного состава, - рассказал Иван Филипоненко.

Он добавил, что по сложившейся традиции командир бригады Анатолий Мишанчук скрыл это происшествие и подал в вышестоящий штаб суицидника, как результат обстрела со стороны Народной милиции.

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