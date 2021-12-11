В Донбассе украинские боевики в очередной раз препятствовали работе беспилотников ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские боевики применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи Орехово Попаснянского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В районе Орехово мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в указанном районе военной техники, - говорится в сообщении Народной милиции.

Этот же факт зафиксирован в отчете СММ ОБСЕ от 10 декабря этого года.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Запрещено применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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