В ЛНР суд оштрафовал предпринимателя за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Фото: Генпрокуратура Республики

В ЛНР Брянковский городской суд оштрафовал предпринимателя за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

- Житель Брянки, осуществляя розничную торговлю в торговом ларьке как физическое лицо - предприниматель, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, 31 августа 2021 года вновь продал слабоалкогольный напиток покупателю, понимая, что он является несовершеннолетним, - отметили в надзорном органе.

Проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, суд учел позицию гособвинителя, степень тяжести преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде штрафа в размере трех минимальных размеров оплаты труда, то есть 8 268 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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