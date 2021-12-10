Экстренное заявление НМ ДНР: Защитник Республики погиб, обезвреживая сброшенный с украинского беспилотника боеприпас

В Управлении Народной милиции ДНР заявили о трагическом инциденте на окраине Донецка. Так, на поселок шахты «Трудовская» с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. При попытке его обезвредить один военнослужащий Республики погиб и еще один был ранен.

В оборонном ведомстве уточнили, что провокацию устроили киевские силовики 54-ой бригады по приказу командира Майстренко.

- Боевики в очередной раз применили беспилотник типа «Октокоптер» с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты «Трудовская» Донецка. Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими Народной милиции ДНР, - рассказали в Народной милиции.

Сообщается, что во время обезвреживания взрывчатки она сдетонировала. В результате один военнослужащий Республики погиб, а второй получил осколочные ранения.

В оборонном ведомстве выражают соболезнования родным и близким погибшего.

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