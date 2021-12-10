Погода в Донецке: 11 декабря будет облачно, без осадков

Завтра в столице установится пасмурная погода - солнце редко выглянет из-за облаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода - солнце в этот день будет редко выглядывать из-за облаков. Осадков не предвидится, обещают синоптики.

Утром температура воздуха составит +2…+4 градуса тепла, днем станет немного теплее - до +5 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, с порывами воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

11 декабря верующие люди почитают память трех святых - Василия, Стефана и Григория. Наши предки по этому дню предугадывали, каким будет предстоящее лето. Если сухо и холодно - значит, лето будет жарким, а если день теплый - то лето окажется холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпадал этой ночью, то будет долго лежать, а если шел днем - то растает. В старину была еще одна традиция - 11 декабря слушали воду в колодцах. И если слышался плеск, говорили, что и деньги будут водиться.

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