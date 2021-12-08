В центре Донецка разобрали стелу «Россия»

Стела простояла более пяти лет, и ей была необходима реставрация Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотрудники коммунальных служб Донецка демонтировали арт-объект «Россия» в сквере Первомайский возле площади Ленина. Как пояснили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», стелу забрали на реставрацию.

Уточняется, что на месте «сердца» арт-объекта появится тротуарная плитка, а стела будет усовершенствована по ряду параметров. Подробности пока неизвестны. Также не сообщается, сколько времени займет реставрация.

Стела была установлена в марте 2016 года. Рядом с ней располагалась конструкция в виде сердца в цветах российского флага.

По сложившейся традиции, здесь проходили мероприятия, связанные с Россией. А в дни траура в Российской Федерации дончане приносили к стеле цветы и зажженные свечи.

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