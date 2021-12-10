Донецк разработал комплекс шагов для проведения обмена пленными с Киевом в ближайшее время

В последний раз обмен пленными в Донбассе состоялся в апреле 2020 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецк выработал ряд комплексных шагов для проведения обмена пленными с Киевом в ближайшее время. Об этом заявила представитель ДНР на переговорах в Минске, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова Донецкому агентству новостей.

По ее словам, первым шагом должен быть подписанный президентом Зеленским указ о помиловании 13 человек, переданных республикам в 2019-2020 годах, и в отношении которых решения ждут еще с апреля 2020 года. Далее Украине нужно полностью завершить процессуальную «очистку» всех освобожденных ранее лиц.

- После этого стороны смогут обменяться актуальными списками разыскиваемых лиц и верифицировать данные, - сказала Дарья Морозова.

При этом обмудсмен добавила, что на следующим шагом от Киева ждут выработки и согласования действенного механизма, который исключит в дальнейшем преследование лиц, которые подлежат освобождению по формуле «всех установленных на всех установленных».

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