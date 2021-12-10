Коронавирус в ДНР унес за сутки 60 жизней

Не всем удается полностью победить инфекцию Фото: Олег Укладов

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию медики обнаружили у 524 жителей ДНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

По данным ведомства, в лабораториях были проведены 1264 исследования, в ходе которых заражение ковидом подтвердилось у 334 обследуемых.

- У 190 граждан диагноз установили по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали врачи.

Полностью победить инфекцию удалось еще 636 пациентам. А 60 больных скончались от осложнений после ковида.

Учитывая последние данные, в Донецкой Народной Республике за все время были подтверждены 113595 случаев заболевания коронавирусом. Из них пролечились и выздоровели 100664 человека, продолжают лечение 4239 больных. Не удалось справиться с болезнью 8692 жителям Республики.

Кроме того, медики сообщают о 1297 пациентах, которые лечатся сейчас от пневмонии, из них 820 находятся на кислородной поддержке.

Читайте также

Минстрой ДНР назвал причину неприятного запаха воды

Уже несколько дней жители жалуются на специфический запах из кранов (подробнее)