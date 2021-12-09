Погода в Донецке: 10 декабря в столице будет пасмурно, ожидается дождь

Синоптики прогнозируют туман - видимость ухудшится до 500 метров Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На протяжении всего дня пятницы погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. Местами могут пройти небольшие дожди, говорят синоптики. При этом прогнозируют туман - видимость ухудшится до 500 метров.

Утром температура воздуха за окном составит +6…+7 градусов тепла, днем она может опуститься до +5 градусов по Цельсию.

Ветер преимущественно юго-восточный, с порывами воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-752 миллиметра ртутного столба.

10 декабря в народе почитают память святого Романа, который обладал даром исцеления недугов и прожил свою жизнь затворником. Единственным предсказателем погоды в этот день в давние времена служил заяц. Если его шкурка была покрыта пятнами - зиму ожидали мягкую. В этот период у лосей отпадают старые рога. А рыба ложится зимовать в ямы, на дно.

Читайте также

Елочные базары в Донецке 2021: список мест, где можно купить живую елку к Новому году

Откроются елочные базары в Донецке 2021 уже 15 декабря (подробнее)