Елочные базары в Донецке 2021: список мест, где можно купить живую елку к Новому году

Список адресов елочных базаров в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Елочные базары в Донецке 2021 откроются уже совсем скоро – 15 декабря. Они будут работать в каждом районе города до самого Нового года. Так что трудностей с покупкой живой елки или сосны накануне праздника не составит труда.

Буденновский район:

1. ул. Октября (в районе аптеки «Арника»);

2. ул. Октября, 20 «а» (напротив магазина «Аппетит»);

3. ул.230-й Стрелковой дивизии, 1 (на противоположной стороне «Вируса»);

4. ул. Октября район дома № 18 (территория, прилегающая к зданию стеклорезки);

5. ул. Полоцкая, 13 «б» (в районе ООО «Первый Республиканский Супермаркет»);

6. ул. 230-й Стрелковой дивизии, 8 «а» (в районе супермаркета «Обжора»);

7. Пересечение улиц Нижнекурганской и Клайпеды (напротив АГЗС ГП «РТК»);

8. ул. Краснооктябрьская в районе дома № 87 (гостевая парковка ООО «Первый Республиканский Супермаркет»);

9. ул. Краснооктябрьская в районе дома № 87 (ООО «Первый Республиканский Супермаркет»);

10. ул. 230-й Стрелковой дивизии (в районе дома № 11);

11. ул. Кедрина, в районе торгового павильона ООО «Агрофирма «Тепличный»;

12. ул. Римского-Корсакова (в районе дома № 20);

13. ул. 230-й Стрелковой дивизии (напротив СК «Спортмакс»);

14. ул.230-й Стрелковой дивизии между автомобильной стоянкой «Цветочный» и павильоном «Ярмарок» (конечная 13 маршрута)

Список адресов елочных базаров в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ворошиловский район:

1. пл. Конституции (в районе дома № 1);

2. пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров (рядом с парком «Сокол»);

3. пр. Богдана Хмельницкого, 93 (магазин «Цветы для Вас»);

4. ул. Челюскинцев от пр. Богдана Хмельницкого (напротив цветочного ряда ДП «Республиканский рынок № 1/1);

5. ул. Челюскинцев (напротив центрального входа в ДП «Республиканский рынок № 1/1»);

6. ул. Челюскинцев, от остановки трамвая «Крытый рынок» до бульвара Шевченко;

7. пр. 25-летия РККА (площадка дома № 11);

8. пр. 25-летия РККА (площадка дома № 12);

9. ул. 50-летия СССР, 151 «в» (возле магазина «Эльдорадо»);

10. ул. 50-летия СССР (возле дома № 101);

11. ул. 50-летия СССР (возле дома № 143);

12. пр. Панфилова, 20 (за остановкой «Больница им. Вишневского»)

Список адресов елочных базаров в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Калининский район:

1. пр. Павших Коммунаров (в районе дома № 77);

2. бул. Шевченко, 54 (площадка перед зданием бывшего ДК);

3. Пересечение бул. Шевченко и ул. Владычанского (возле ДП «Республиканский рынок № 2/1»);

4. Пересечение ул. Герцена и пр. Красногвардейского;

5. пр. Ильича, возле дома № 85 (со стороны ул. Карпинского);

6. ул. Черниговская (внутриквартальная площадка);

7. ул. Капитана Ратникова (микрорайон «Парковый»);

8. ул. Кадиевская, микрорайон «Строитель»

Киевский район:

1. ул. Артема, 130, около ТРЦ «Донецк Сити»;

2. ул. Артема, 160 (парковка возле ТК «Маяк»);

3. ул. Артема (возле дома № 169 «а»);

4. ул. Артема (возле дома № 194 «а»);

5. ул. Артема (пересечение с улицами Горной и Куйбышева);

6. пр. Таманский (возле здания № 11);

7. ул. Университетская (возле дома № 78);

8. ул. Куйбышева (возле дома № 240 «а»);

9. пр. Киевский (возле жилого дома № 5);

10. пр. Партизанский (около рынка «Путиловский»);

11. ул. Звягильского (возле дома № 56);

12. ул. Молодых шахтеров (восточнее дома № 33 «б»)

Список адресов елочных базаров в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Кировский район:

1. ул. Петровского (возле дома № 93);

2. ул. Ляшенко (возле дома № 9);

3. ул. Кирова (возле дома № 151);

4. ул. Кирова (возле дома № 435);

5. ул. Ляшенко, 2 (между магазинами);

6. ул. Н. Островского, 20 «а» (справа от магазина ТС «МОLОКО»);

7. ул. Туполева, 9 «а» (между магазинами «Зоотовары»» и «Косметика»);

8. ул. Кирова (возле дома № 445);

9. ул. Бирюзова, 38 «а» (возле кафе «555»);

10. ул. Державная, 37 (автостоянка);

11. ул. Коммунаров, 48 (возле магазина «Сладкоежка»);

12. ул. Петровского,113 «е» (возле продовольственного магазина);

13. ул. Н. Островского, 32 «б» (площадка возле ООО «Текстильщик»)

Список адресов елочных базаров в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Куйбышевский район:

1. ул. 60 лет СССР напротив рынка «Азотный» (возле дома № 5);

2. ул. Куйбышева, 223/225 (район стоматологии);

3. ул. Куйбышева, 202 «а»;

4. пр. Панфилова (в районе дома № 122 «а»;

5. пр. А. Матросова (в районе дома № 1);

6. ул. Куйбышева (возле дома № 87);

7. пр. Панфилова (в районе дома № 67);

8. ул. Куйбышева, 213 (в районе остановки общественного транспорта);

9. пересечение улиц Словацкая и Куйбышева (в районе дома № 215, по ул. Куйбышева);

10. ул. Воинская (в районе дома № 36)

Список адресов елочных базаров в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ленинский район:

1. Пересечение ул. Куприна с пр. Ленинский (возле ограждения ООО «Гефест-Маркет» и через дорогу напротив);

2. ул. Куприна (возле ДК ХХI съезда);

3. ул. Аксакова, 21 (площадка возле «ТД «Радуга»);

4. пр. Ленинский, 148 (площадка перед гипермаркетом «МАННА»);

5. пр. Ленинский, 11б (гостевая автостоянка ТК «Обжора»);

6. ул. Стадионная, 3д (площадка возле супермаркета «МОLОКО»);

7. ул. И. Ткаченко (площадка возле бывшего кинотеатра «Родина»);

8. ул. Пухова (площадка перед комплексом цветочных павильонов «Бианка»);

9. ул. Пилотная, 28 (возле хода ДП «Республиканский рынок 7/1» напротив остановки трамвая № 3);

10. ул. Речная, 18 (асфальтированная площадка напротив бокового входа в ДП «Республиканский рынок 7/2»);

11. ул. Кирова, южнее дома 24 (прилегающая территория к торговому павильону «Лидер»);

12. ул. Куприна (возле дома № 132)

Список адресов елочных базаров в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Петровский район:

1. Пересечение улиц Петровского и Ревякина (вблизи ДП «Республиканский рынок № 8/4»);

2. ул. Петровского, 258 «а» (вблизи ДП «Республиканский рынок № 9/1»);

3. пл. Победы, 20 (вблизи магазина ООО Дружба»);

4.пл. Победы, 35 а (на территории автостоянки вблизи ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)

5. ул. Шуйская (вблизи торговых павильонов)

Пролетарский район:

1. ул. Большая Магистральная, 29 «а» (возле ДК «Юбилейный»);

2. ул. Раздольная, 18 «б»;

3. ул. Волго-Донская, 7 «б»;

4. Пересечение улиц Большая Магистральная и Буденновских Партизан;

5. ул. Раздольная, 34 «б»;

6. ул. Раздольная (восточнее дома № 2 «б»);

7. ул. Раздольная, (восточнее дома № 16);

8. ул. Щетинина, между домами № 5 и № 6 (территория бывшей АС Щетинина»);

9. ул. Буд нновских Партизан (напротив санатория-профилактория «Шахтерские Зори»);

10. ул. Каширская (возле торгового павильона ФЛП Ганбарова М.Т.);

11. ул. Землянская, 10 «б» (возле ОТЦ «МОLОКО»);

12. ул. Матекина, западнее дома № 5

Напомним, в преддверии празднования Нового года активизируются браконьеры, которые занимаются незаконной вырубкой хвойных насаждений с целью наживы. За данные действия в Республике полагается административное и даже уголовное наказание.

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