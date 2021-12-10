Донецк и Цхинвал договорились об открытии дипломатических представительств

Южная Осетия выступает пока единственным официальным партнером ДНР на международной арене. Фото: dnrsovet.su

Власти Донецкой Народной Республики и Южной Осетии договорились об открытии на своих территориях взаимных дипломатических представительств. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

Уточняется, что решение было принято во время совещания по вопросам реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя государствами.

- Участники совещания пришли к согласованному решению о необходимости в ближайшее время выйти на финишную прямую в деятельности по взаимному открытию дипломатических представительств ДНР и РЮО, - заявили в ведомстве.

В МИД также отметили, что помимо этого стороны обсудили множество вопросов, касающихся взаимодействия в разных сферах – таких как торговля, культура, спорт или туризм.

Напомним, совсем недавно в Донецкой Народной Республике утвердили также положение о торговых представительствах за рубежом. Первое из них решено открыть в Абхазии.

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