Киев предложил выдать ДНР 24 удерживаемых лиц и некоторых помиловать

В последний раз обмен пленными в Донбассе состоялся в апреле 2020 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украина продолжает уклоняться от своих обязательств по процессуальной «очистке» ранее освобожденных лиц для завершения процедур обменов 2019 и 2020 годов, но выдвигает взамен другие предложения. Об этом сообщили в пресс-службе делегации ДНР на Минских переговорах.

- Официальный Киев выдвинул предложение по передаче 24 лиц, а также заявил о готовности подписать акты о помиловании 13 человек, - рассказали представители Республики.

Они отметили, что Донецк готов принять всех удерживаемых украинской стороной людей. Но при этом непонятно, почему Киев не хочет выполнить своих обязательств по предыдущим обменам и уклоняется от предоставления списка лиц, по которым выступил с данным предложением, а также готов ли он незамедлительно провести их процессуальную «очистку».

- Без четкого ответа на эти вопросы предложения подобного рода могут рассматриваться исключительно, как преступная спекуляция судьбами десятков людей в угоду повышения рейтинга действующей украинской власти, - считают в делегации.

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