От столкновения марштрутки с микроавтобусом в Луганске пострадали семь человек, среди них ребенок

Инцидент случился около 16.00. Фото: dnmchs.ru
Вчера вечером в центре Луганска произошло крупное ДТП. В районе столичного академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной столкнулись на дороге маршрутка и микроавтобус. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 16.00.
- В результате ДТП с участием автомобилей «Volkswagen Transporter» и «Газель Рута» пострадали шесть человек взрослых и один ребенок. Пострадавшие доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, - рассказали в МЧС.
В спасательной службе также добавили, что один из участников ДТП - мужчина 1960 года рождения - находится сейчас в тяжелом состоянии. Остальные потерпевшие получили травмы средней степени тяжести.
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