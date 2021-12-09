От столкновения марштрутки с микроавтобусом в Луганске пострадали семь человек, среди них ребенок

Инцидент случился около 16.00. Фото: dnmchs.ru

Вчера вечером в центре Луганска произошло крупное ДТП. В районе столичного академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной столкнулись на дороге маршрутка и микроавтобус. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 16.00.

- В результате ДТП с участием автомобилей «Volkswagen Transporter» и «Газель Рута» пострадали шесть человек взрослых и один ребенок. Пострадавшие доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, - рассказали в МЧС.

В спасательной службе также добавили, что один из участников ДТП - мужчина 1960 года рождения - находится сейчас в тяжелом состоянии. Остальные потерпевшие получили травмы средней степени тяжести.

Читайте также

В Луганске бездомные устроили пожар в подвале многоэтажкки

Спасатели помогли двоим мужчинам выбраться из задымленного подвала (подробнее)