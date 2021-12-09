Коронавирус в ДНР выявляют у четвертой части обследованных

За прошедшие сутки из больниц выписались 1011 жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По данным Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, утром 9 декабря общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составило в стране 113071. Из них 531 человек заразился инфекцией только за последние сутки.

В ведомстве отметили, что в ходе проведенных накануне 1215 лабораторных исследований заболевание было выявлено у 314 пациентов, что составляет чуть более 25 процентов от общего количества обследованных.

- Также у 217 человек диагноз «COVID-19» установили по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали врачи.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1011 жителей ДНР, скончались после осложненного протекания болезни 38 человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 8632 людей.

На амбулаторном и стационарном лечении сейчас находятся 4411 пациентов, из них 1321 пациент с пневмонией и 896 - на кислородной поддержке.

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