Погода в Донецке: 9 декабря будет пасмурно и до +9 градусов

В Донецке ожидается пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

9 декабря в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода. Утром туман, видимость снизится до 100-500 метров. Вечером местами небольшой дождь. Температура воздуха утром +5…+6 градусов. Днем – до 9 градусов тепла. Вечером +6…+7 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 10 м/с.

Этот день в народе прозвали Юрьев день или день Егория Холодного. Посвящен праздник годовщине освящения храма Георгия Победоносца, находящегося в Киеве. Считалось, если выпало много снега, то к маю все растает и травой порастет. День холодный – зима морозной будет. Северный ветер дует – к заморозкам.

По прогнозам синоптиков 10 декабря сохранится облачная погода. Без осадков. Температура ночью +6…+7 градусов. Днем +9 градусов.

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