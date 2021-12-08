В Макеевке вандалы частично разбили плиты возле мемориала подвигу шахтеров

Мемориал был открыт в 2003 году, он расположен на пересечении проспекта 250-летия Донбасса и улицы Московской. Фото: makeyevka.ru

Сегодня, 8 декабря, вандалы сбили и частично разбили плиты с парапетов вокруг мемориала «Подвигу шахтеров Макеевки». И это прямо в центре города. О происшествии сообщил глава администрации города Сергей Голощапов.

- Территория возле мемориала подверглась атаке вандалов – неизвестные злоумышленники разбили плиты на парапетах возле памятника и вдоль ведущих к нему ступеней, - отметил мэр.

Неизвестные вандалы разрушили парапеты возле мемориала. Фото: makeyevka.ru

В администрации Макеевки подчеркнули, что инцидент вызвал негодование у жителей города, которые считают, что этот памятник – не просто достопримечательность. Он олицетворяет гордость и уважение к представителям одной из самых героических профессий, а также скорбь по друзьям, товарищам и близким, которые погибли, добывая уголь для Родины.

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