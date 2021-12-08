В ДНР шахтеры и пенсионеры отрасли бесплатно получили свыше 64 тысячи тонн угля

Минугля продолжает выполнять социальные гарантии шахтеров и пенсионеров. Фото: МинТЭК ДНР

Госшахты ДНР с начала текущего года передали горнякам и пенсионерам более 64 тысячи тонн «черного золота» на бытовые нужды. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Республики.

- Министерство угля и энергетики ДНР продолжает выполнять социальные гарантии шахтеров и пенсионеров действующих государственных угледобывающих предприятий отрасли в обеспечении бесплатным топливом на бытовые нужды. На эти цели с начала 2021 года уже направлено 64 030 тонн «черного золота», - сказано в сообщении.

Уточняется, что углеполучателям ГУП «Торезантрацит» отгружено 21 325 тонн, ГУП «Донецкая угольная энергетическая компания» – 15 320 тонн, ГУП «Шахта Комсомолец Донбасса» – 13 715 тонн, ГУП «Макеевуголь» – 9896 тонн, ГУП «Шахта им. А.Ф. Засядько» – 3774 тонны угля.

При этом работа по обеспечению углеполучателей действующих шахт отрасли бесплатным топливом на бытовые нужды продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР завезли новые электровозы из России

Они будут обеспечивать растущие потребности промышленных предприятий в перевозке грузов (подробнее)