В ДНР завезли новые электровозы из России

Республика постепенно обновляет парк тягового подвижного состава. Фото: ТК «Железные дороги Донбасса»

Партия электровозов серии ВЛ10 поступила в Донецкую Народную Республику в качестве технической помощи от России. Об этом сообщили в пресс-службе трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса».

- Донецкая железная дорога получила четыре электровоза серии ВЛ10, а также два локомотива серии ЧМЭ3 после капитального ремонта, - рассказали в концерне.

Представители организации отметили, что сейчас прибывшая техника находится в Ясиноватой и проходит техосмотр в локомотивном депо. В дальнейшем ее намерены использовать для обеспечения возрастающих потребностей металлургических, угольных и других промышленных предприятий Республики в перевозке грузов.

По словам железнодорожников, в прошлом году предприятия-участники концерна уже получили два электровоза серии ВЛ-80 и девять серии ВЛ10. В следующем году работу по обновлению парка тягового подвижного состава Донецкой и Луганской железных дорог хотят продолжить.

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