В «Ощадбанке» не знают, что делать с перевыпущенными картами, которые не забирают пенсионеры республик Донбасса

Многие пенсионеры из ДНР не могут попасть на Украину из-за закрытых пунктов пропуска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В отделениях «Ощадбанка» в подконтрольной Киеву Донецкой области находится около 114 тысяч перевыпущенных банковских карт пенсионеров-переселенцев. Об этом сообщила начальник областного управления «Ощадбанка» Светлана Ивенко.

Кроме того, насчитывается 36 тысяч пенсионных удостоверений, ожидающих своих владельцев. При этом на начало декабря общая численность пенсионеров-переселенцев в регионе составляет более 264 тысяч человек.

- Сейчас «Ощадбанк» работает над тем, чтобы продлить срок действия тех карт, которые закончились с марта 2020 года по февраль 2022-го, чтобы их продлили включительно до 31 марта 2022 года. То есть еще на три месяца, - отметила Ивенко.

Она уточнила, что перевыпущенные карты продолжают поступать в отделения банка и призвала пенсионеров обращаться за ними. Для этого нужно записаться в электронную очередь и согласовать визит в отделение «Ощадбанка». Это можно сделать через сайт банка или посредством чат-бота приложений Telegram или Messenger, или позвонив на бесплатную линию контакт-центра — 0800 210 800. Здесь можно изменить дату посещения или выбрать новую.

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