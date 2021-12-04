Как жителям Донбасса получить долги по украинским пенсиям

Если вам сейчас выплачивают украинскую пенсию, то долги вернут автоматически Фото: Юрий СОБОЛЕВ

С 2022 года жители ДНР и ЛНР могут рассчитывать на компенсацию задолженности по пенсиям. Об этом заявила координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.

- Кабмин Украины принял специальный порядок возврата пенсий. Он касается людей, которые возобновили свои выплаты на Украине и имеют справку переселенца. Также речь идет о наследниках пенсионеров, при жизни не получивших выплат, - сказала Трало.

Если вам сейчас выплачивают пенсию, но есть задолженность с прошлых периодов, то ничего делать не нужно. Вас автоматически включат в списки на выплаты. Если сомневаетесь, что вы в списке, можете написать электронное обращение в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой включить вас в список на выплату долга.

Если пенсионные выплаты прекращены или нет справки ВПЛ, нужно приехать на подконтрольную Украине территорию и лично обратиться с заявлением в ПФУ о возобновлении выплат. После этого вас включат в список лиц, которым выплатят задолженность.

Наследник может сам обратиться в ПФУ в течение не более 6 месяцев с момента смерти родственника. Если прошло более полугода, необходимо оформлять выплату долга как наследство у нотариуса в общем порядке.

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