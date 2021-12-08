Коронавирус в ДНР: За сутки 635 жителей заболели пневмонией и COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 577 жителей, еще 58 - пневмонией. 54 человека умерли от опасной инфекции. За это время 1397 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1742 исследования, из них выявлено 447 случаев заболевания (25,7 %) и у 130 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 112540. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 4929 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 99017. Летальных случаев – 8594.

За сутки выявлено 58 случаев пневмонии, на 12 случаев меньше, чем за предыдущий день. 31 человек госпитализирован. Всего на лечении 1364 пациента с пневмониями, из них 948 на кислородной поддержке (+13 за сутки).

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