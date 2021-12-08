В ДНР стартовала акция «Посылка солдату»

Жителей ДНР призвали присоединиться к поздравлению тех, кто нас защищает. Фото: ОД «ДР»

Общественное движение «Донецкая Республика» в рамках долгосрочного проекта «Герои» проводит акцию, приуроченную к празднованию Нового года, – «Посылка солдату». Об этом сообщает пресс-служба движения.

В местных отделениях организации в городах и районах Республики проводится сбор детских рисунков и открыток, а также различных угощений - чай, кофе, конфеты, выпечка и другие подарки.

В движении «Донецкая Республика» призвали жителей Республики присоединиться к поздравлению тех, кто нас защищает. Акция продлится до 28 декабря.

Тем временем, активисты общественного движения «Мир Луганщине» в ЛНР объявили старт предновогодней ежегодной акции «С Новым годом, солдат!». Каждый желающий может в ней поучаствовать. Взрослые обычно дарят различные мелочи или полезные вещи, а дети рисуют открытки для тех, кто вынужден проводить новогоднюю ночь на фронте. Лучшие работы после будут поощрены.

Подарки для бойцов нужно передать в штабы движения «Мир Луганщине» до 17 декабря.

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