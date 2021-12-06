В ЛНР начали сбор новогодних подарков для военнослужащих на фронте

Активисты отвезут подарки прямо на передовую в канун праздника. Фото: ОД "Мир Луганщине"

Активисты в ЛНР объявили старт предновогодней ежегодной акции «С Новым годом, солдат!». Каждый желающий может в ней поучаствовать. Взрослые обычно дарят различные мелочи или полезные вещи, а дети рисуют открытки для тех, кто вынужден проводить новогоднюю ночь на фронте.

Подарки для бойцов нужно передать в штабы общественного движения «Мир Луганщине» до 17 декабря. Также важно, чтобы на рисунках детей были написаны пожелания для военнослужащих и поздравления с Новым годом. Лучшие работы после будут поощрены.

Свои посылки военнослужащие получат уже в канун праздника. Активисты привезут их прямо на передовую.

— Мы в очередной раз хотим сказать спасибо тем, кто в холод и зной стоит на защите рубежей нашей Родины. Именно благодаря нашим военнослужащим мы чувствуем себя в безопасности, знаем, что они смогут отразить даже самую вероломною атаку противника. Спасибо им за мужество, стойкость, героизм, — отметила координатор проекта «Волонтер» Антонина Машкова.

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