В Донбассе пьяные десантники из 95-й бригады ВСУ отняли у местной жительницы мобильный телефон и деньги

«Доблестные защитники» Украины продемонстрировали свою суть. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

На «день ВСУ», который отмечался 6 декабря, десантники из 2-го батальона 95-й бригады совершили разбойное нападение на 43-летнюю жительницу Дзержинска. Об этом рассказали в управлении Народной милиции ДНР.

- Во 2-й десантно-штурмовой батальон волонтеры привезли не только беспилотный летательный аппарат кустарного производства для совершения провокаций на линии соприкосновения, но и партию алкоголя, - сообщили в УНМ.

После изрядного употребления спиртного, «защитники» отправились в город Дзержинск (на Украине переименован в Торецк), где совершили разбойное нападение на местную жительницу 1978 года рождения. Отобрали у женщины 800 гривен (более 2 тысяч рублей) и мобильный телефон. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело статье 187 УК Украины «Разбой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики в Марьинке на «зебре» насмерть сбили женщину и скрылись с места

По уточненной информации, компания ехала в продуктовый магазин за спиртным (подробнее)