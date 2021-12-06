Украинские боевики в Марьинке на «зебре» насмерть сбили женщину и скрылись с места

Автомобиль сбил женщину, когда та переходила дорогу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Марьинке на «зебре» проспекта Дружбы насмерть сбили женщину. Как отметил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, за рулем автомобиля находились боевики из 54-й бригады вооруженных формирований Украины.

— Отличились боевики 54-й бригады. В вечернее время трое изрядно подвыпивших боевиков мотопехотного батальона покинули позицию в районе Новомихайловки и отправились на автомобиле за очередной партией спиртного в Марьинку, — рассказал Басурин.

Автомобиль сбил женщину, когда та переходила дорогу. В результате столкновения она получила серьезные травмы. Спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась до прибытия скорой помощи. Виновники произошедшего скрылись с места происшествия.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Объявлен план перехват.

Читайте также

Британский фотограф Дин О'Брайен: «Я отказываюсь игнорировать то, что Запад направляет военную помощь Украине, которая убивает невинных людей в Донбассе»

Иностранец рассказал «Комсомолке» о своей недавней поездке в Сербию и встрече с добровольцами, воевавшими на стороне Республик (подробнее)