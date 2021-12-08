В ЛНР сотруднику полиции давали тысячу долларов, чтобы «отмазать» торговца наркотиками

Подозреваемый находится под арестом. Фото: МВД ДНР

Работники Генеральной прокуратуры ЛНР задержали жителя Красного Луча при даче взятки сотруднику МВД за непривлечение родственника к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

- 3 декабря задокументирован факт дачи взятки должностному лицу Краснолучского горотдела внутренних дел со стороны местного жителя в сумме 1 000 долларов, – говорится в сообщении.

Мужчина был задержан на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 360 Уголовного кодекса ЛНР («Дача взятки должностному лицу лично, в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

- Ленинским районным судом Луганска избрана мера пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу, – сообщили в Генпрокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Агрессивная собака в Донецке терроризировала прохожих

Хозяйку животного привлекли к ответственности - за нарушение правил содержания домашних питомцев (подробнее)