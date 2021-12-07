Агрессивная собака в Донецке терроризировала прохожих

Пес бегал по улице без присмотра и кидался на людей. Фото: пресс-служба МВД ДНР

В Ленинском районе Донецка агрессивная собака начала терроризировать прохожих. Про неадекватное поведение животного, которое на деле оказалось домашним, жители сообщили в полицию. Там отреагировали и привлекли хозяйку пса к административной ответственности. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Правоохранители выяснили, что пес регулярно устраивал подкопы и сбегал с хозяйского двора. После чего бегал по улице и бросался на окружающих.

- На хозяйку собаки был составлен административный протокол по части 1 статьи 154 КоАП - за нарушение правил содержания домашних животных. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, - рассказали в МВД.

И напомнили - что согласно правил содержания домашних питомцев в черте города все они должны держаться хозяевами строго на огражденной территории. Ограждение должно исключать вероятность побега животного, нападения за пределами охраняемой им зоны на людей или других животных. Также о наличии собаки во дворе должна предупреждать табличка.

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