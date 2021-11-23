В ЛНР начнут прививать диких животных от бешенства

Организацией процесса вакцинации займутся ветеринары и лесники. Фото: lugavet.su

В конце ноября в Луганской Народной Республике стартует прививочная кампания против бешенства у диких животных. Организацией процесса вакцинации займутся ветеринары и лесники. Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины ЛНР.

- Чтобы обезопасить животных и людей от вируса бешенства, с 23 ноября специалисты ветеринарной медицины совместно с сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР приступят к проведению осенней кампании по пероральной иммунизации против бешенства диких плотоядных животных, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что хищники получат вакцину в виде приманки, которую специалисты заблаговременно разложат в местах обитания дикой живности. На сегодняшний день это самый эффективный способ ее привить.

Ветеринары просят жителей Республики при обнаружении на земле подобной приманки соблюдать осторожность - не брать ее руками, не ломать и, тем более, не забирать с собой домой.

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