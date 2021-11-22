150 птицеводов из ЛНР, ДНР и РФ показали своих питомцев на выставке в Красном Луче

Горожане получили возможность полюбоваться красотой и разнообразием голубей. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Заводчики из ЛНР, ДНР и РФ показали голубей, декоративных птиц и домашних животных на выставке-ярмарке в Красном Луче. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) «Мир Луганщине».

На выставку съехались заводчики из разных городов Луганской и Донецкой Народных Республик и гости из Российской Федерации, продемонстрировав свою гордость - различные виды и породы голубей, попугаев, других декоративных и певчих птиц. Также на выставке были представлены куры, кролики и нутрии.

- Выставка - своего рода праздник. Для участников - это прекрасная возможность продемонстрировать свои достижения и поделиться опытом, а для жителей Красного Луча - возможность полюбоваться красотой и разнообразием птиц и животных, - сказала руководитель исполкома краснолучского отделения ОД «Мир Луганщине» Анна Черкашина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День матери в Донецке и ДНР 2021: Что подарить хранительницам домашнего очага

Праздновать День матери в Донецке и ДНР 2021 будут 28 ноября (подробнее)