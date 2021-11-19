День матери в Донецке и ДНР 2021: Что подарить хранительницам домашнего очага

В этом году День матери отмечают 28 ноября. ФОТО: Архив «КП»

Казалось бы, праздник День матери в Донецке и ДНР 2021 уступает по популярности традиционному 8 Марта. Но «КП» выяснила, что это не так.

Идея проводить ритуалы в честь матери (славили богиню Рею) возникла еще в Древней Греции, и позже перенеслась на многие страны. В начале ХХ века праздник хотели узаконить в США и в России.

В 1915 году именно русские женщины выступали с инициативой празднования Дня матери. Но не получилось. К этой идее вернулись аж в 1990 году, а спустя 8 лет Президент РФ подписал указ об учреждении этого праздника.

Интересно, что в разных странах мира День матери празднуют в различные дни. Но, преимущественно в мае. В этот раз международный День матери состоится 9 мая.

Итак, мы можем поздравлять наших мам и бабушек в этом году аж два раза – 28 ноября и 9 мая. Но, конечно, благодарить и уделять им внимание нужно гораздо чаще.

О том, что можно подарить на День матери, мы поговорили с донецким психологом, психотерапевтом, к.м.н. Виктором Смирненко.

- Для меня День матери не менее важен, чем 8 Марта, - говорит доктор. – Жена подарила мне троих прекрасных дочурок, и я благодарен ей каждый день! Когда выбираю подарок, прежде всего думаю об эмоциях, которые он принесет. С младшей дочкой лепим ей что – нибудь из глины, делаем открытку, она рисует маме пожелания, вместе сочиняем сказку. У нас герой – улитка. Уже на целую книгу сказок написали! Все это жена хранит с особым трепетом. Ну а старшие (15 и 14 лет) уже не хотят хэнд – мэйдом. У них есть карманные деньги и они предпочитают подарить маме что – то из косметики. У нас все товары – по московским ценам, поэтому девочки пытаются покупать через Интернет, а сделать это в ДНР – еще тот квест! Но зато они получают бесценный опыт построения коммуникаций при всех наших сложностях.

- На что еще обратить внимание при выборе подарка?

- Женщины очень любят, когда ценят их хобби. Поэтому, я бы не дарил кастрюлю, если в ней нет особой нужды. Тем, кто увлекается кулинарией – можно найти какую – нибудь милую штучку, которая мама сама бы не купила. Если женщина любит заниматься растениями – подарите что – нибудь из новинок садового инвентаря. Если любит фитнесс – то тут тоже выбор большой из спортинвентаря. Такие подарки ценят – ведь видят, что вы уважаете и цените их хобби.

- А если особых увлечений нет?

- Фотоальбом прекрасно подойтет, либо фоторамка. А, учитывая, что День матери приходится на холодное время – ваша мама всегда будет рада пледу, кардигану, или обогревателю, если его в доме нет. Крайний случай (или дополнение к подарку) – это кекс, который вы испечете сами. В Европе в этот день дети дарили мамам кекс с цукатами. Ну и вообще стандартный вариант – торт с открыткой. Поверьте, для мам и бабушек самое важное – ваше внимание.

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