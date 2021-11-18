«Атлант-Донбасс» - гарант продовольственной безопасности ДНР

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан БОГДАНОВ – о благополучии ДНР: Делаем все, что в наших силах

Продукты питания компании «Атлант-Донбасс» давно полюбились жителям республик. Чем живут сейчас предприятия холдинга, «Комсомольской правде» рассказал его учредитель Руслан БОГДАНОВ.

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА!

- Руслан Иванович, насколько уверенно себя ощущает компания «Атлант-Донбасс» - один из крупнейших производителей продуктов питания в регионе – во время усиления антиковидных мер во всем мире?

Руслан Иванович отметил, что качество продуктов питания - это самое главное в работе каждого производителя отрасли. Фото: «Атлант-Донбасс»

- Можно сказать, что компания «Атлант Донбасс» в это непростое время просто обязана ощущать себя уверенно. Как вы правильно заметили, мы являемся крупнейшим производителем продуктов питания в регионе, и от нашей стабильной работы, от людей, которые, несмотря на пандемию, каждый день выходят на свои рабочие места и добросовестно трудятся, зависит стратегическая безопасность в Республике.

В любом случае, нам приходится сталкиваться с некоторыми трудностями, все равно все люди работают, получают зарплаты, никто не сокращен.

Часть сотрудников сейчас работает на удаленке, а те сотрудники, которым необходимо находится на рабочем месте, соблюдают все меры индивидуальной защиты. Кроме того, на всех площадках каждый день проводится санобработка помещений, оборудования и рабочих мест.

Компания порадовала новинками торговых марок «Урожай» и «Славолия». Фото: «Атлант-Донбасс»

- Торговые марки компании «Атлант-Донбасс» - «Урожай» и «Славолия» - ассоциируются у потребителей с непременно высоким качеством продукции. Какое внимание уделяют своей продукции на ваших предприятиях?

- Отменное качество производимой продукции является залогом успеха всей компании «Атлант-Донбасс», люди нашу продукцию знают, любят и ценят. Но и мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, идем в ногу со временем, предоставляя нашим потребителям актуальные новинки. Так под ТМ «Урожай» совсем недавно выпустили новую линейку полезных бездрожжевых хлебов на ржаной закваске, с добавлением клюквы и с отрубями, а немного ранее линейка тостовых хлебов ТМ «Урожай» дополнилась продуктом с добавлением кукурузной и гречневой муки! А наши фирменные круасаны и слойки со сладкими и солеными начинками - это нечто, ведь там больше десятка разных вкусов.

Новинка ТМ «Урожай» - бездрожжевой хлеб на ржаной закваске с клюквой и отрубями - прежде всего для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Фото: «Атлант-Донбасс»

Компания порадовала новинками торговых марок «Урожай» и «Славолия». Фото: «Атлант-Донбасс»

ПОСТОЯННО РАСШИРЯЮТ ПРОИЗВОДСТВО

- Руслан Иванович, каких высококлассных специалистов компания «Атлант-Донбасс» ищет сейчас? Какой уровень оплаты труда сотрудников предприятий?

- Для такого крупного предприятия как «Атлант-Донбасс» высококлассные специалисты нужны всегда, тем более что мы постоянно расширяем производство. Ну, и куда же без обычной текучки кадров. У нас есть отдел по подбору персонала который ведет активный поиск работников. Из последней сводки можно выделить потребности в технологе хлебопекарного направления, наладчике производственного оборудования, аппаратчике мукомольного и майонезного производства, нужны слесари-ремонтники, слесари КИПиА, торговые представители, рабочий персонал, формовщики теста, укладчики. К нам всегда можно обратиться в офис, и выяснить все подробности. Что касается оплаты труда, то можно отметить, что в этом году мы дважды, поэтапно повышали зарплаты своим сотрудникам и стараемся достойно оценивать работу и усилия по развитию и стремлению достичь успеха нашей большой команды «Атлант–Донбасс».

Компания порадовала новинками торговых марок «Урожай» и «Славолия». Фото: «Атлант-Донбасс»

- Знаю, что до пандемии Вы активно оказывали благотворительную помощь детским домам, интернатам и обществам инвалидов. Насколько компании сейчас удается оставаться социально ответственной?

- Одним из наших основных принципов является оказание благотворительной помощи продуктами питания собственного производства для малоимущих и нуждающихся слоев населения. Совсем недавно к нам обратились из обласной общины «Отрада» с просьбой выделить продукты питания членам этой организации, объединяющей 432 многодетные семьи (в том числе 52 семьи, в каждой из которых по четверо детей, 38 семей по пять и более детей, а также вдовы, имеющие 3 и 4 детей). Эта категория людей очень нуждается в поддержке, такие семьи вынуждены ограничивать себя во всем.

РАТУЕТ ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ РОДНОГО КРАЯ

- Расскажите, пожалуйста, о поддержке спорта.

- «Атлант-Донбасс» - постоянный партнер и спонсор фестивалей и турниров смешанных единоборств организуемых СК «Велес», а также спонсор футбольного клуба донецкий «Шахтер», который радует своими победами.

- Руслан Иванович, не так давно Вы стали вице-президентом ФК «Шахтер». Насколько амбициозные планы у команды? Как спортсмены поддерживают форму сейчас?

- В этом сезоне команда ФК «Шахтер» (Донецк) завоевала серебро, сейчас активно готовимся к зимнему Кубку. В планах создание дубля ФК «Шахтер-2», планируем усилить команду новым вратарем, а в целом, пока в Республике тренировки не запрещены, постоянно тренируемся, выявляем профессиональный рост игроков и подтягиваем слабые стороны.

Генеральный директор ФК «Шахтер» Руслан Чередников вручил Руслану Богданову футболку с логотипом любимой команды. Фото: «Атлант-Донбасс»

- О чем мечтаете?

- Я искренне болею и переживаю за родной край и его благополучие. Очень хочется, чтобы наша Республика развивалась и была сильной и благополучной. Мы делаем все, что в наших силах для производства качественных, вкусных и доступных продуктов питания.

СПРАВКА «КП»

Компания «Атлант-Донбасс» объединяет четыре направления производства продуктов питания в регионе: хлебопекарное, масложировое, мукомольное и макаронное, а также подразделение по развитию собственной розничной сети. В Группу входит 7 хлебозаводов, мукомольное предприятие, майонезный завод, макаронная фабрика и более двух тысяч торговых точек, в том числе ларьков «Урожай».

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