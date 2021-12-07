После выходных коронавирусом в ДНР заболели почти 1000 человек

За прошедшие сутки медики выявили у 70 больных пневмонию Фото: Александр ГЛУЗ

В Донецкой Народной Республике сообщили о новых случаях заражения жителей коронавирусной инфекцией. Свежие данные за прошедшие три дня предоставил Минздрав.

По данным ведомства, на утро вторника, 7 декабря, число новых пациентов с коронавирусом составило 990 человек. Напомним, что в воскресенье и понедельник исследований на COVID-19 в лабораториях не проводили.

При этом за прошедшие сутки медики выявили у 70 больных пневмонию, из них в медучреждения госпитализировали 49 человек.

- В данный момент на территории ДНР зарегистрированы 111963 подтвержденных случая заболевания Covid -19. Лечение проходят 5803 пациента, а 97620 человек уже пролечились и были выписаны из больниц после выздоровления, - рассказали в министерстве здравоохранения.

Также в Республике с начала пандемии были зафиксированы 8540 случаев смерти пациентов вследствие осложненного протекания болезни.

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