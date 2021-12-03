Минздрав рассказал как проходит вакцинация от ковида в Республике

Вакцинация в ДНР идет полным ходом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После доставки гуманитарным конвоем из России новой партии вакцины от ковида 25 ноября, беспокойство жителей вызывает тот факт, что не все привитые получили справку с QR-кодом.

Минздрав работает над решением проблемы. По сообщению властей, более 225 000 человек в ДНР прошли вакцинацию против коронавируса и получили справки.

Тем не менее, желающих намного больше – справка позволяет посещать общественные места, что важно для молодежи, а людей преклонного возраста беспокоит риск осложнений ковида.

- Болеют люди, что сказать, сами все видим. Врачи обычного терапевтического профиля даже руководящие документа Минздрава не успевают толком изучить. Прививку нужно делать обязательно, особенно людям с ослабленным здоровьем, - говорит врач-терапевт высшей категории Тамара Романова.

По ее словам, число больных растет опасными темпами и вакцинация остается единственным выходом из сложившейся ситуации.

Напомним, что справки о вакцинации от COVID-19 выдаются во всех прививочных пунктах Донецкой Народной Республики.

Тем временем, в амбулаториях на прививки опять выстроились очереди. Медики с этим ничего не могут поделать.

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