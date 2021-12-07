В ДНР идет резкое потепление

Эта неделя будет достаточно дождливой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После снежных выходных погода в Донецкой Народной Республике резко изменится в сторону потепления. Синоптики обещают на текущей неделе до 10 градусов тепла. При этом сохранится высокая вероятность выпадения осадков. Так, в некоторые дни Гидрометцентр прогнозирует на всей территории страны дожди и туман. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- На текущей неделе в Республике в отдельные дни ожидаются небольшие дожди, туман. Основной фон температуры воздуха ночью составит 1-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов выше ноля, - рассказали в метеослужбе.

Напомним, что прошедшая неделя также изобиловала дождями, днем температура воздуха за окном достигала 10 градусов со знаком плюс. А на выходных погода в ДНР неожиданно порадовала жителей снегом.

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