Непогода лишила электричества почти 25 тысяч абонентов в ЛНР

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Непогода в Луганской Народной Республике привела к перебою электричества. Так, утром 6 декабря более 24,6 тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР.

— В результате ухудшения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега) без энергоснабжения по Луганской Народной Республике по состоянию на 07:00 6 декабря остаются 24 644 абонента, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

По подсчетам, в Луганске временно без электричества находятся 13 тысяч абонентов, в Лутугинском районе – 5 180, в Ровеньках – 4 121, в Алчевске – 1 100, в Стаханове – 497, в Красном Луче – 398, в Краснодонском районе – 348.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются с самого утра и до сих пор.

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