Специалисты наладили электроснабжение Горловки и Ясиноватой

Что стало причиной отключения электричества в населенных пунктах не уточняется Фото: Тимур ХАНОВ

Специалисты восстановили электроснабжение горловского поселка Майский и села Яковлевка под Ясиноватой, где 4 декабря без света остались свыше 800 абонентов. Работы были проведены на следующий день, как только позволила погода.

Как отмечают в МЧС, в селе Яковлевка 4 декабря было обесточено 225 абонентов частного сектора и один социальный объект. Работы там были завершены в полдень на следующий день. Тогда же в 14.53 свет вернули 593 абонентам поселка Майский. Что стало причиной отключения электричества в населенных пунктах в ведомстве не уточнили.

Отметим, что с 4 декабря в Донецкой Народной Республике наблюдается ухудшение погодных условий. В середине дня в субботу пошел мокрый снег, на дорогах образовалась гололедица. Непогода сопровождалось порывистым ветром. Столбик термометра в тот день опустился до -2 градусов. После чего резко наступила оттепель. В отдельных местах прошел дождь.

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