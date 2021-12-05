6 декабря в Донецке часть жителей Буденовского и Петровского районов останутся без света

В Донецке часть абонентов Буденовского и Петровского районов останутся без света. Фото: МинТЭК ДНР

6 декабря в Донецке в Буденновском и Петровском районах часть жителей останется без электричества. Причина – ремонт сети. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

В Буденноввском районе с 8.00 до 16.00 без света будут абоненты по улицам Тополевая, 96-104, 112-122; Барбюса, 1-61, 2-66; Веснина, 1-59, 2-46; Ангарская, 51-57, 42-52; 24; Майкопская, 51-59, 52-58; Нижнеамурская, 51-59, 52-58; Ставропольская, 1-37, 2-26; Крепильщиков, 102-146, 113-157, 161-179, 150-164; Немировича-Данченко, 1-25, 2-30, 34-54, 29-49; Талалихина,103, 104, 113-119, 122, 124; Никитина, 3-53, 2-36; Эйзенштейна, 2-10, 1-5; Ташкентская, 1-11, 2-10; Динамическая, 3-11; Засулич, 9, 10, 5-53, 2-36; Римского-Корсакова, 1-15; Ладыгина, 2-16, 1-13 и Зерносовхозная, 2-14, 1-15.

С 8.00 до 16.00 электричество будет отсутствовать в домах жителей Петровского района по улицам Кирова, 166-188а; Ленина, 319-371, 310-368; Школьная, 289-341, 302-350а; Ильменская, 1,3,5,7,9, 11, 13,13а,15-17,19,21; Ромодановская, 1,3,5; Дубовского, 2,4,6; Дунаевского, 2,2а,8 и Рационализаторов, 1,2,4-8.

Профилактические ремонты нужны для того, чтобы в сети не возникало перенапряжения, которое неизбежно приводит к выходу из строя электроприборов.

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