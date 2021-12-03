Погода в Донецке на декабрь 2021: Что обещают синоптики

Снег в Донецке выпадет во второй половине декабря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погоду в Донецке на декабрь 2021 года предсказали синоптики. Что ждет жителей столицы ДНР в первый месяц зимы?

Зима в Донецк пришла строго по графику – 1 декабря выпал снег, но вскоре растаял. Погода в декабре в Донецке по прогнозам синоптиков не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошлые годы.

Температурные показатели близки к средним за последние пять лет. Cредняя температура днем будет около +3 градусов. Ночью - на уровне нуля градусов. При этом максимальная температура в этом месяце: +10 градусов, а минимальная - минус 9 градусов.

Будет преобладать переменная облачность, а дней с возможными осадками - почти половина месяца.

В первой декаде морозов не ожидается. Днем +4…+10 градусов. По ночам – 0…+5 градусов. Пасмурно, в отдельные дни дожди.

Во второй декаде похолодает. Днем будет не более +3 градусов. По ночам – до - 4 градусов. Осадков не ожидается. Будут преобладать солнечные дни.

В третьей декаде ожидаются морозы до - 7 градусов. Выпадет снег, который продержится до самого Нового года.

Синоптики не исключают неожиданные вторжения холодных воздушных масс. Климат на планете настолько изменился, что часто невозможно прогнозировать погоду даже на несколько дней.

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